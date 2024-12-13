今年第3季本地居民總收入8996億　按年升4.2%

政府統計處今日(13日)公布今年第3季的本地居民總收入8,996億港元，較上年同期上升4.2%；而同季按當時市價計算的本地生產總值估計為8,123億港元，按年升幅為6.1%。統計處表示，今年第3季的本地居民總收入較本地生產總值多出872億港元，相當於該季本地生產總值的10.7%，主要是由於投資收益淨流入；而扣除其間價格變動的影響後，今年第3季的香港本地居民總收入較上年同期實質上升1.9%，而本地生產總值在同季實質上升1.8%。

統計處指，在計算包括投資收益的香港居民初次收入，今年第三季總流入為6,161億港元，較上年同期顯著上升10.3%。就投資收益流入的主要組成部分而言，直接投資收益較上年同期顯著上升13.5%，主要是因為部分本地大型企業在外地的直接投資收益增加。證券投資收益較上年同期錄得8.4%的升幅，主要是由於本地投資者獲取的非本地債務證券的利息收益增加。

就投資收益流出的主要組成部分而言，直接投資收益較上年同期顯著上升17.4%，主要是由於部分大型跨國企業在本地的直接投資收益增加。證券投資收益顯著上升11.1%，主要是由於非本地投資者獲取的本地股權證券的股息收益增加。