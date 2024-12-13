當局擬延長承建商續牌申請至5年　同時賦權屋宇署縮短年期

涉及多宗奪命工業意外的承建商「精進建築工程有限公司」去年因被屋宇署拒絕續牌申請而需停止負責的工程項目。發展局最新建議，修改註冊承建商的註冊及紀律處分，包括將續期年期從現時的3年延長至最多5年，並在紀律處分時容許施加多項懲處。局方解釋，部分承建商期望延長註冊年期後能增加投資，亦能縮短「壞孩子」承建商的註冊年期，施加特別要求。

根據最新建築物條例修訂建議，發展局打算在處理《條例》有關註冊承建商的續期申請上，將續期年期從現時的3年延長至最多5年，回應業界希望有更長的經營期，以鼓勵長遠投資和行業健康發展。

不過，類似精進建築等涉及工業意外的註冊承建商，延長續期的年期會否反而削減屋宇署監察？局方指出，現行法例列明每次續期要必須為3年，欠缺彈性。但修例建議提出，如有關承建商曾因失責而導致嚴重傷亡事故，可賦權屋宇署縮短續期年期，亦可因應承建商的個別情況，在決定註冊續期時施加條件，例如要求實施更嚴格的工地監管制度。

局方又倡，上調相關註冊承建商紀律處分的最高罰款，由25萬港元至40萬港元，同時容許處以多項懲處以提高阻嚇性。除罰款外，亦可考慮同時命令譴責及╱或將承建商從註冊名冊除名。針對直接涉及嚴重傷亡事故的工程的人士，局方建議參考《職業安全及健康條例》引入可公訴罪行，最高罰則由100萬港元增至1,000萬港元，與《職業安全及健康條例》看齊，監禁則維持3年。該局亦建議賦予屋宇署要求會面、進行搜查和根據手令扣押文件等權力，拒絕將會違法，料有助屋宇署蒐證。