九龍海逸君綽酒店疑爆食物中毒　8人食生蠔後屙嘔　或涉諾如病毒

九龍海逸君綽酒店The Promenade疑爆食物中毒，8人中招已求醫。衞生署衞生防護中心今日(13日)正調查兩宗有流行病學關連的食物中毒個案群組，初步調查顯示，受影響人士曾進食同類食物，包括生蠔。個案可能由諾如病毒引致。

首宗個案群組涉及一男一女，年齡分別為47歲和69歲。他們在上周六(7日)在位於紅磡的九龍海逸君綽酒店The Promenade進食自助午餐，約30至36小時後出現腹痛、噁心、嘔吐及腹瀉等病徵。第二宗個案群組涉及兩男四女，年齡介乎26歲至60歲。他們在本周一(9日)於同一餐廳進食自助午餐，約30至46小時後出現腹痛、噁心、嘔吐、腹瀉及發燒等病徵。其中七名受影響人士已求醫，全部無須入院。

食物安全中心人員已到該餐廳視察，並抽取食物樣本作化驗，指示有關處所暫停供應涉事食物及進行清洗消毒處所工作，並向餐廳員工提供食物安全和環境衞生教育。衞生防護中心及食安中心的調查仍然繼續，不排除個案會增加。衞生防護中心呼籲曾於上周六至本周一到上述食肆用餐的人士，如有不適，應盡快求醫。