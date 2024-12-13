跨部門一連4天反黑工　拘14男女包括3僱主

入境事務處（入境處）於12月9日至昨日(12日)一連4日在全港多區展開代號「曙光行動」的反非法勞工行動，與及聯同執法部門執行的「冠軍行動」和「風沙行動」。行動中共拘捕10名懷疑非法勞工、3名涉嫌聘用非法勞工的僱主及一名涉嫌協助及教唆者。

反非法勞工行動中，入境處特遣隊人員搜查了13個目標地點，包括酒店、裝修中單位和餐廳，共拘捕兩名懷疑非法勞工及一名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為一男一女，年齡分別為38及41歲。另外，因涉嫌聘用非法勞工被捕僱主為一名55歲女子。

於「冠軍行動」中，執法人員於港島東區及港島西區搜查了24個目標地點，共拘捕8名懷疑非法勞工、兩名涉嫌聘用非法勞工的僱主及一名涉嫌協助及教唆者。被捕的懷疑非法勞工為5男3女，年齡介乎29至57歲。當中兩男一女涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為兩名男子，年齡分別為29及41歲。另外，因涉嫌協助及教唆他人在港違反逗留條件而被捕的為一名65歲男子。當中兩名懷疑非法勞工及一名涉嫌協助及教唆者已交由入境處跟進。