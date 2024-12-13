今年首3季21歲以下吸毒人數上升　太空油成青年最常吸食第三位

禁毒常務委員會報告顯示，今年首3季被呈報的整體吸毒人數為4,082人，較去年同期的4,485人下降9%，但首三季21歲以下青年被呈報吸毒人數為593人，較去年同期的538人上升，當中139人吸食新興毒品「太空油」。今年首3季涉及毒品罪行的被捕人數共2,386人，其中196人為21歲以下青年，而該群組中最常被吸食的毒品依次為大麻、可卡因、太空油。

根據檔案室數字顯示，吸食毒品種類方面，海洛英、可卡因和甲基安非他明為今年首3季最常被吸食的三類毒品；而21歲以下青年最常被吸食的毒品依次為大麻、可卡因、太空油。

根據執法部門的統計數字，今年首3季審結的法院案件中，因干犯毒品罪行被檢控的人士被定罪比例高近90%。因販毒而被判處監禁的21歲以下青年當中，超過半數刑期達5年以上，最長的刑期為22年。

禁常會主席李國棟表示，禁毒處十分關注「太空油」被濫用的情況，以電子煙吸「太空油」等同吸毒，會令人上癮、失憶、抽搐、昏迷，甚至死亡，為了積極開展針對「太空油」的教育及宣傳，今年下半年，禁毒處與醫院管理局、社會服務機構及相關政府部門合辦了多場交流會，以提升前線社工和教職員對「太空油」的警覺，以及應對「太空油」濫用者的能力。