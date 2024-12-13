沖涼浸溫泉隨時猝死　專家提你5大注意事項

日本女星中山美穗本月6日驚爆陳屍家中浴缸，報道指不排除因入浴導致體溫急劇變化，血管收縮休克暈倒，在浴缸內遇溺。事件同時亦令喜遊日浸溫泉的港人，對「熱休克」的關注。《東呼即應》訪問心臟科專科醫生指，浸熱水浴有機會出現脫水、血壓波動大等情況，有猝死風險，若胸口翳悶應及早求醫。有溫泉品評家提供浸溫泉注意事項，以提醒安全意識薄弱的港人，包括熱毛巾放頭頂、勿一下子坐進溫泉、先浸室內再室外等。

有統計指，日本每年有逾萬人因為「熱休克」 而喪命。心臟科專科醫生董光達表示，「熱休克」就是身體內的「熱」不能排出，令身體過熱及脫水，身體的血壓等都不能維持，令到器官供血不足，在很熱的環境下出現脫水，就有機會進入「熱中毒」或者「熱休克」，這種情況都會令身體不同器官供血出現問題，繼而令人有猝死風險。

他又提醒，當浸熱水浴時，有機會出現脫水、血壓波動大，心臟病病人或適應力較差，亦可能因為不同藥物令血壓偏低，如果再加上血管擴張、脫水等令血壓再跌，很容易有頭暈等症狀，如果病人有心血管毛病，浸浴時可能會令心跳加快，導致心臟負荷加大。而當洗澡或浸浴後離開水面，溫度迅速改變，會令血管突然收縮，血壓就會突然升高，令心臟負荷又突然加大。

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醫生又提醒無論浸溫泉或浸浴，要時刻留意身體警號，如浸浴時覺得心口不適，或有心絞痛的迹象，或感到氣促、呼吸不順、心跳不自然、不舒服或很快等，都可能是身體出現如心律不正常、心臟功能有問題或心血管問題，此時應立即停止浸浴，盡快抹乾身體及告知家人，或聯絡醫生做進一步檢查或治療。

溫泉分室內及露天，溫泉品評家林慧美指，浸溫泉一定要先浸室內，再去露天溫泉，因為室內及室外溫差大，尤其在冬天，當浸完室內溫泉後，用熱毛巾放在頭頂，才到室外浸溫泉露天溫泉。她解釋，浸溫泉時水中身體正在受熱，血管會擴張，露出水面的頭部，因為氣溫低，頭部的血管會收窄，熱毛巾放在頭頂可令頭部血管擴張。

林慧美又教導浸溫泉5大步驟，首先是入水前先沖身淋浴，即未浸溫泉前，用熱水淋身，作用是清潔，並將身體升溫。第二是確保體溫升高，沖身後去到浴池應盡量走到出水口最遠的位置，因為該處溫泉水較涼，容易讓身體適應，然後蹲下用溫泉水淋身，首先是腳部，其後是大腿、手，最後才到心臟，提升體溫及適應溫泉的礦物成分，但不要一下子坐進溫泉水裏，一般是先浸半身，即心臟下方的位置。溫泉要分3次浸，大概浸3至5分鐘然後上水稍息再浸。而上水後再用比較涼的水沖身，但不是冷水，抹乾身體後才回到更衣室。最後謹記補充水分。