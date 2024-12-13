加拿大「MadeGood」燕麥條或含金屬碎片 進口商已停售和下架

食物環境衞生署食物安全中心今日(13日)表示，留意到加拿大當局的資料，指數款「MadeGood」的預先包裝燕麥條可能含有金屬碎片正進行回收，呼籲市民不要食用涉事加拿大進口的燕麥條，業界如持有受影響批次的產品，應立即停止使用或出售。

涉事燕麥條皆由加拿大進口，品牌是「MadeGood」，淨重每盒120克，進口商是Impex Quality Products Limited。產品分別是Granola Bars Chocolate Banana

，此日期前最佳：2025年5月11日至9月13日／批次編號：687456213040；Granola Bars Chocolate Chip，此日期前最佳：2025年6月8日至10月13日／批次編號：687456213019；Granola Bars Mixed Berry，此日期前最佳：2025年6月27日至9月7日／批次編號：687456213026；Granola Bars Strawberry，此日期前最佳：2025年5月22日至9月6日／批次編號：687456213170。

中心得悉事件後，隨即聯絡本地進口商和零售商跟進，初步調查發現上述進口商曾進口和供應受影響批次的產品。有關進口商已按中心指示將受影響產品停售和下架，並展開回收。中心會就事件通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。