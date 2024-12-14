除夕煙花倒數　文體旅局指上水站將設接駁巴　載旅客到通關口岸

本月恢復深圳赴港一簽多行後，文化體育及旅遊局指，本月平均每日訪港數字較上月增加7至8%，周末內地訪港客平均比去年周末多3成，形容是勢頭好，增幅「犀利」；而今年頭11個月錄得近4,100萬旅客訪港，預計全年訪港人次可達4500萬，與原本估算的4,600萬相約。

除夕煙花倒數今年將繼續舉辦，文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日(14日)在電台節目表示，當然旅客最好留港過夜，但如果旅客想返回內地，局方亦已吸取去年旅客滯留市區的經驗，做好準備，今年除延長關口外，港鐵將通宵服務，亦會在上水安排接駁巴士，接載旅客到24小時通關口岸。

啟德體育園明年正式啟用，羅淑佩稱有多個組織對租用場地有興趣，但商業談判不能透露太多。她認為令對方覺得政府邀請不到指定明星等於失敗，會對談判不利，政府就會「肉隨砧板上」。本地歌手方面，羅淑佩指香港歌星高質素，但要應付5萬名觀眾的場地，演唱會製作費要承擔得起，有好消息會公布。

關於大熊貓盈盈所生的一對龍鳳胎，將在農曆新年前後與公眾見面，羅淑佩認為可借大熊貓的可愛，令市民開心又能振興經濟。她提到自己以往曾自費參與「榮譽大熊貓管理員」活動，製作大熊貓食物窩窩頭及竹葉等，認為本港海洋公園都可以做。對於接任局長，羅淑佩感到責任重大，認為機遇處處，必須用好中央的惠港措施、一簽多行等，不能不斷只要求中央給予。