當局指急症室危急病人屬政府責任　收費有可能減免

政府正研究調整公立醫院急症室收費，本港衞生官員今日(14日)在電視節目上表示，檢討公立醫院的收費並非簡單根據通脹，需要看數據，收費不一定只是加，有機會減。他續稱，急症室的第1及第2類危急病人是政府的責任，收費有可能減免，第4及第5類輕症病人的政府補貼做得更精準，需要有機制協助弱勢，例如領取綜援及高齡長者津貼人士、因重病而導致很大醫療支出的中產人士等。他指，急症室收費仍在檢討中，未能透露細節，適當時候會公布。

衞生官員指，現時9成醫院服務都在公立醫院，作為安全網服務全港市民，包括中產，當局期望能夠將有關安全網「織得更寬更厚」。他表示，政府過往在醫療體系的資源分配呈倒三角狀態，投放88%資源於醫院，只有12%資源用以發展基層醫療，令輕症市民都偏向到醫院求診，造成惡性循環，使醫院承受的壓力更大，而更高層級的服務，如手術及專科服務，都會受影響。

他續指，政府正重整公營醫療「三頭馬車」的工作，醫管局會負責第三及第四層的複雜醫療服務，例如需要做手術或器官移植的人士；衞生署處理傳染病、藥物審批、藥械管理、學童健康及監督不同醫療專業；基層醫療署則負責慢病管理及「一人一家庭醫生」概念，做好預防疾病等工作，促進市民健康。衞生官員表示，慢病治理計劃推出不足1年，有9萬名市民參與篩查，近4成人有糖尿病及高血壓，由於男性的參與率較低，當局會鼓勵更多男性篩查。

對於政府正研究合併港島東、西醫院聯網。當局強調合併不會令某間醫院消失，市民亦不用跨區看醫生。他解釋道，港島人口在未來會下跌，其中東區人口將會由70萬減至60萬，屆時醫院接觸的病例會減少，提供的服務效率或會降低；而兩個聯網合併後可互補不足和協調，各大醫院會繼續提供主要服務，某些服務則會根據醫院的優勢而進行調整。