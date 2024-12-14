打擊九龍城違泊發逾千張告票拖走12車　嚴打非法電動車拘2人

九龍城及西九龍區警員昨日（13日）進行聯合行動，在區內多個交通黑點嚴厲執法。行動主要針對對道路使用者構成危險及造成阻塞的違法行為，當中以單車及行人違例事項為主要打擊目標。

行動中，人員共發出超過1,400張定額罰款通知書，主要涉及違例泊車，並即時拖走12輛造成嚴重阻塞的違泊車輛。此外，人員亦發出30張傳票，檢控涉及單車或行人的交通違例罪行，其中包括檢控行人不遵照交通燈號橫過馬路，行人路踏單車，沒有遵從交通燈或標誌踏單車及不小心踏單車等等。

同時，為加強打擊非法駕駛電動可移動工具，人員拘捕兩名分別19及22歲巴基斯坦裔男子，其中22歲巴漢為持「行街紙」留港的假難民。兩人涉及「駕駛未有登記車輛」、「無有效駕駛執照駕駛」、「駕駛時沒有第三保險」及「駕駛時務佩戴頭盔」等罪行，他們已獲准保釋候查，須於2025年1月中旬向執法部門報到。

另外，警員在行動中亦打擊違例學習駕駛者，向違例人士發出定額罰款通知書，包括涉及在禁止學習駕駛的禁區內駕駛及沒有遵從交通標誌等違例事項。