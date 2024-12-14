煤礦機電事故致1死　17人被問責

國家礦山安全監察局雲南局周五（13日）發布消息，雲南得馬煤礦早前發生機電事故導致1人死亡。因應這宗生產安全責任事故，該煤礦及其上級公司羊場煤礦公司、雲南省煤炭產業集團17名相關負責人被問責。

事發於今年10月4日，得馬煤礦智能化綜採工作面發生機電事故，造成安全員李某令不幸遇難，直接經濟損失297.5萬元人民幣（約317萬港元）。調查發現，事故的間接原因包括現場管理不到位、規程執行不到位、安全管理不到位、安全培訓不到位以及上級公司管理不到位等多方面問題，包括隱患處理上存在明顯疏漏，且作業人員操作不熟練，集團在風險研判等方面也存在不足。

調查組提出對有關責任人員和單位的處理建議，鑑於直接責任人李某令在事故中遇難，不再追究其責任，但對包括得馬煤礦礦長許某師、黨總支書記李某視在內的多名責任人員給予行政處罰或政務處分。調查組建議，對雲南羊場煤礦有限公司處70萬元（約75萬港元）罰款，並暫扣煤礦安全生產許可證，降低安全生產標準化等級。曲靖市能源局同時責令得馬煤礦停產整頓，未經驗收合格不得恢復生產。