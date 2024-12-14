工展會維園開鑼　近百人龍等入場　老友記掃貨有優惠

一連24天的工展會今日(14日)早上11時在維園開幕，現場設有約900個攤位，有約400個參展商參與。今年有逾20款「1元產品」；部分參展商亦推出「銀髮優惠」，為持長者咭入場人士提供額外九五折。今早有近百人在維園門口排隊等候入場，領取主辦方派發的免費福袋。工展會將開放至明年1月6日，入場費10港元，晚上7時後免費。

今早約9時半，工展會各入口已有數十人排隊。至11時開鑼時，人龍已有近百人；等候入場人士隨即「開跑」，一度出現碰撞情況，更有人更不慎跌倒。多個「1元產品」攤位大排長龍，出售鮑魚、海味及臘味等食品，吸引不少長者搶購。熟食攤位同樣人頭湧湧，提供鮑魚、魚蛋、燒賣、餃子、蛋撻、漢堡包等食品，不少人購買後隨即開餐。

今屆工展會有420個參展商，合共超過900個攤位，包括數十個美食攤檔，亦有美酒區，傍晚6時起會派發雞尾酒、紅酒或者啤酒予入場的成年人，晚上更有Live Band。此外，大會亦會向每日首180名入場人士，派發價值500港元的免費福袋。

主辦的廠商會會長盧金榮在開幕禮致辭時說，本港的零售市道仍有挑戰，但隨着深圳恢復一簽多行，加上節日氣氛，他對今年工展會充滿信心和期望，相信會繼續創出好成績。他又指，廠商會推出優惠鼓勵企業和市民減碳，透過綠色消費，取得更多優惠。配合政府推動銀髮經濟，大會亦鼓勵企業加入銀髮元素，他希望今屆工展會可為本港旅遊經濟及大熊貓經濟加添動力。