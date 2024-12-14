海洋公園稱目前不適合加價　將着力吸客　水上樂園冬季休園助節流

水上樂園去年虧蝕逾2億港元，今年由全年無休改為冬季休園，海洋公園公司主席龐建貽承認，水上樂園營運隨旅客消費模式改變，與10年前估算有落差，但今年暑假創入場新高，認為樂園於夏季有吸引力，信心重開後再有好成績。而休園做到節流效果，幫到今個財政年度，亦令人手調動更靈活，調配去較忙的海洋公園。龐建貽指出目前經濟狀況未必適合加價，會着力吸引更多訪客入園。

對於近期的大熊貓熱潮，龐建貽今日(14日)在電視節目上表示，大熊貓相關產品已增至逾300款，會繼續推陳出新、推動熊貓經濟，將會推出創意、有香港特色的大熊貓產品，有些與香港海洋公園有關、有些與香港其他旅遊景點有關，借大熊貓契機創造更多機遇，貢獻香港整體旅遊業。

海洋公園稱有信心借熊貓熱潮，推高收入、入場人次。龐建貽指，未踏入大熊貓展現時候已看到一定改善，未來6個月又會更多收入或人流，可以幫海洋公園增加收入，整體而言有信心做好海洋公園帳目，希望減少對政府負擔。

大熊貓龍鳳胎預期2歲之前會與媽媽盈盈一同生活，之後就要搬家，園方仍考慮適合的位置。龐建貽暫時未考慮熊貓館要額外收費，強調開源是公園很着重一部分，最近餐飲和產品銷售情況良好，門票方面需再構思。