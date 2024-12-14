專家料福建號航母海試仍需1年　再測艦載機升降2至3次

中國航空母艦福建號被指已完成第5次海試返回母港，國防部發言人吳謙大校周五（13日）表示，福建號正逐步展開試驗項目。內媒同日引述評論員石宏表示，按目前進度，福建號至少還需進行2至3次以艦載機升降測試為核心的專門海試，包括驗證高強度起降、全天候操作以及多機種協同作業等內容，海試時間可能還需1年左右。

報道指，福建號上月中下旬離港時，甲板上只停放幾架模型機和幾輛後勤車輛。回港時的網傳照片顯示，斜角甲板上不僅布置有攔阻索，還有只有艦載機降落才會產生的黑色輪胎摩擦痕迹。加上福建號此次在渤海海試，距離艦載機訓練基地不遠，第5次海試可能進行了觸艦復飛與艦載機起降測試。石宏分析指，福建號海試進度到艦機融合階段，先進行觸艦復飛，再正式演練航母的着艦和起飛，其中着艦難度最大。

石宏認為，福建號最可能先進行艦載機升降測試的是殲15T，其中海軍殲15系列艦載機曾在上月的珠海航展展示反區着艦飛行課目，可見殲15T已初步具備從福建號上升降的能力。反區着艦與普通軍機在陸地降落方式不同，艦載機在着艦要加大油門，以便着艦不成功時能迅速復飛。此外，中國首款艦載預警機空警600為福建號航母編隊提供空中偵察、指揮控制、預警干擾、電子防護等多重保障，石宏認為可為福建號帶來強大的綜合作戰能力。