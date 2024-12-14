大埔小巴單車疑爭路爆罵戰　車友強行拉車門惹眾怒

網上流傳一段影片，顯示於今日(14日)早上時分，一輛小巴沿大埔太和路行駛期間，司機疑因爭路問題與4名踏乘單車人士發生爭執。片段顯示涉事小巴當時已經停車，惟與前方單車距離較近，4名踩單車男子先後靠近小巴司機位，其中更有人拉開車門與司機理論，小巴乘客見狀隨即上前拍下罵戰經過。

影片中可見，一名身穿彩虹單車衣男子尤其激動，大爆粗口「乜X嘢呀！」小巴司機反指「條路你㗎？」同行亦有單車友在旁舉中指爆粗助威。小巴司機其後稱要報案處理，亦被對方發惡連番指罵「報吖，熄匙」，又着司機落車談判。

此時，另一名身穿淺色上衣的單車男試圖平息事件，稱同行車友「都係講道理」，又着司機「唔好阻住乘客」，最終與同行人士分別推車離去。惟各人行徑已惹起小巴車上乘客不滿，怒指「唔好走啊，一話報警即刻走」。

影片上傳至網上平台後隨即引起廣泛討論，認為又是一椿「路權之爭」，惟大多網民均不齒單車友所為，認為他們擅自拉開小巴車門做法危險，更有違例之嫌，又指其中數名越罵越起勁的單車男「得個嘈字」，口講報警卻又未有付諸行動，反建議小巴司機報案，認為各男子言行可能構成刑事毀壞及刑事恐嚇等。