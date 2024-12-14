醫療不單是學術知識應用 黃志基指講求與病人情感交流

香港大學李嘉誠醫學院於校園內設立首間大學社區藥房，為港大教學醫院瑪麗醫院的病人及公眾提供服務，同時亦為學生提供實際工作訓練。港大醫學院藥理及藥劑學系主任教授黃志基今日(14日)在電台節目中表示，醫療工作不單是學術知識的應用，亦講求與病人的情感交流和溝通技巧。

他指，其學系以往設有一所模擬藥房，為學生提供培訓，不過由於該藥房並非實際註冊的藥房，在藥物管理規定下無法存放藥物，學生只能用空藥盒和模擬處方，與扮演「病人」的老師進行諮詢練習，令學生與真實病人溝通和應對培訓上有一定限制。

黃志基認為藥劑師需要理解病人需求，提供個性化及專業的建議，唯有通過實踐，學生才能將知識轉化為具體能力，為日後打下基礎。他舉例指，日前港大教學社區藥房開幕，其服務與一般藥房相若，兩者均會提供社區配藥、小病小痛諮詢等服務。然而校方希望，除服務社區外，亦能通過社區藥房日常運作，促進學生的實習與實踐，同時推動香港社區藥房發展，尤其藥物管理及病人諮詢等領域，為行業樹立標準。

另外，他又提到，教學藥房計劃將與醫護人員，甚至中醫師合作，推出新型服務，幫助長期病患者，如心臟病患者及過敏症狀等病人。當有關服務在教學藥房取得一定經驗後，日後希望能推廣到其他社區藥房，惠及更多市民。