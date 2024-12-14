多個熱門留學國家現腦膜炎雙球菌感染　學會籲政府擴疫苗接種

新冠疫情後「免疫負債」漸現，多種疾病逐步回溫。有數據顯示，香港留學生熱門地點如中國內地、英國和澳洲等，均出現侵入性腦膜炎雙球菌個案上升情況，且大多數感染者為幼兒及青年，其中以血清B型為主，惟亞太地區的B型腦膜炎雙球菌疫苗接種尚未完善。學會今日(14日)作出呼籲，建議政府因應地區情況，將所有血清型腦膜炎雙球菌疫苗納入接種計劃，並將B型疫苗的接種擴至嬰幼兒及青年。

香港兒童過敏免疫及傳染病學會與亞洲兒科感染性疾病學會(ASPID)昨(13日)聯合舉辦第11屆亞洲兒童傳染病會議(ACPID)，其中包括探討侵入性腦膜炎雙球菌感染。學會常務委員關日華表示，腦膜炎雙球菌可透過接觸或飛沫傳染。疫情期間，各國的防疫政策令該病發病及死亡率於2020年有所下降，惟有關疫苗接種亦受影響。

隨社會復常，英國、菲律賓等地的侵入性腦膜炎雙球菌個案均現回升趨勢，尤其B型血清型升幅最顯著。關指出，據衞生署現時建議，將前往沙地阿拉伯旅遊人士，應考慮接種腦膜炎雙球菌疫苗，惟未有針對近期回升個案的B型疫苗。雖然本港並非疫區，但若青年有意赴海外升學，亦會令其感染風險增加。