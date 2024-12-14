家長團體憂青年吸食加味煙　促港府全面禁止管有電子煙

電子煙及水煙加入薄荷及水果等口味，引誘青年吸食。隨聖誕節及新年來臨，青年的社交活動增多，家長界關注吸煙及濫藥等高風險行為。家長界多個團體今日(14日)開記者會，倡議政府必須盡快立法全面禁止管有電子煙，以杜絕電子煙帶來的煙害及用電子煙混入毒品吸食的無窮禍害。

香港大學李嘉誠醫學院護理學院助理教授張懿德指，電子煙及水煙的口味是吸引中學生使用的主要原因之一，而大部分青年第一次吸的電子煙或水煙均加入調味，其中最主要的口味為水果味及薄荷味等。張懿德續指，電子煙含有的尼古丁會引發成癮性的問題，影響青年的大腦發展。

家庭與學校合作事宜委員會前主席湯修齊與全港十八區家長教師會聯會代表，憂慮近期青少年以煙油混入其他毒品吸食，擔心青年吸煙濫藥成癮。湯修齊表示，青年誤以為水煙對身體無害，但水煙所用來助燃的煤炭在燃燒時會產生高濃度一氧化碳、重金屬和碳氫化合物等，亦有令吸煙者過量吸入一氧化碳的健康風險。湯修齊稱，家長極度擔憂青年在假日在外消閑娛樂的時候，被外形吸引的水煙工具和添加了水果味的水煙吸引去嘗試吸食。湯修齊表示，家長期望政府送一份新年禮物給家長，盡快在2025年第一季立法禁止管有電子煙和加味煙。