社工註冊局改組後首次選舉　17候選人競逐8席位

改組後的社工註冊局今日(14日)舉行首次選舉，由17名候選人競逐8個選任成員的席位，任期3年，明年1月16日上任。儘管有團體嫌改組後的民選比例下降，今次不推薦任何候選人，但亦有人認為選民應多接觸和了解各個來自不同專業背景及服務範疇的候選人，踴躍投票。

現屆社會工作者註冊局選任成員的任期將於明年1月15日屆滿。今年7月政府修訂社工註冊條例，註冊局成員由15人增至27人，其中17人由政府委任，2人是官方成員，由註冊社工選出的成員則維持8人。今次選舉由早上10時開始，合資格投票的註冊社工可前往位於灣仔、旺角和上水的三個票站投票。晚上8時投票結束，三個票站隨即展開點票。

今晨在投票開始前，灣仔票站已經有人排隊，社工註冊局主席許宗盛亦有到場，對於改組後首次選舉的投票率，他表示很難估計，畢竟今次選舉取消郵遞選票，不排除投票率較以往低，但希望業界踴躍參與，提高專業社工的認受性。他說選舉後註冊局正式「埋班」，明年一月召開首次全體會議，處理社工續期申請將是首要之務，並會檢視曾干犯刑事罪行而成功續牌個案。曾經參與暴力事件、或有過不誠實行為的將會重新檢視，並為曾經服刑的社工設觀察期。

至於過往有推薦候選人的香港社會工作者總工會，今次就沒支持任何人參選，會長張志偉認為註冊局改組後，即使三分二成員是業界人士，但民選已非佔最大比例，未必能直接反映前線同事看法。