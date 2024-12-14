捷克眾院外委會通過涉台議案　華批干涉內政

捷克眾議院外交委員會周四（12日）通過關於中國大陸「扭曲」聯合國大會第2758號決議及支持台灣參與國際組織的決議案，台灣外事部門感謝捷克為台灣發出正義之聲。惟捷克有關部門的涉台議案引來陸方不滿，中國大陸駐捷克大使館發言人周六（14日）批評，捷克公然挑釁一個中國原則，粗暴干涉中國內政，對此表示強烈譴責和堅決反對。

中國駐捷克大使館發言人表示，在聯大2758號決議出台之前，台灣屬於中國早已是歷史事實和國際共識，決議通過後，美國等少數國家為保留台灣在聯合國的席位而提出的所謂「雙重代表權」提案成為廢紙一張。此後，聯合國及其專門機構在台灣問題上均遵循一個中國原則，聯合國官方文件對台灣的稱謂均為「中國台灣省」，台灣當局不享有任何形式的政府地位。

發言人強調，一個中國原則是公認的國際關係基本準則，也是中國與捷克等世界各國建立和發展外交關係的政治基礎；而台灣地區參與國際組織活動，必須也只能依照一個中國原則處理，台灣沒任何根據、理由或權利參與聯合國及其他只有主權國家才能參加的國際組織。陸方敦促捷克眾議院恪守和落實一個中國政治承諾，立即消除有關惡劣影響，切實維護兩國關係健康穩定發展。