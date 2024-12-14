致命玩具疑流入香港　教你點揀玩具畀仔女

近期一款針筒玩具攻入學校令人憂慮，繼學生潮玩蘿蔔刀、鼻吸能量棒流入兩岸校園後，又一危險「玩具」入侵事件，《東呼即應》邀請專家解構所謂「針筒壓力擠壓玩具」的隱藏危險。有家庭醫生指出，針筒玩具的針頭易藏細菌，刺入人體可造成傷口感染，甚至蜂窩組織炎，狠批這絕非玩具，而是謀財害命。有「超級奶爸」KOL則認為，子女雖然有權選擇玩具，但家長有責任作指引；又指現今家長常忽略「玩具的目的」，結果令子女玩的既不倫不類亦不安全。

這款聲稱「減壓玩具」的商品，是以針筒刺入公仔體內打出氣泡再擠壓，在網購平台上數元便買到，近日有家長在網上發文指，有學生將這類「問題玩具」帶返校園，令不少家長都大感憂慮。《東呼》團隊落區訪問市民，家長黃女士表示，這種玩具看到都覺得害怕，用針筒打入公仔這種行為十分危險。另一家長劉女士認為，這種針筒若打到身體會有一定危險性，自己也會給小孩自由選擇玩具，多數買玩具車及超人公仔之類。

家庭醫生林永和形容這些商品是「謀財害命」，玩具所帶的針頭很尖銳，也會有細菌，若不小心刺傷，輕則造成皮外傷，重則甚至會刺入血管、神經線等，還有機會零空氣進入血管，引致器官無法運作或者缺氧，導致生命危險或者嚴重後遺症。

林亦擔心，在意識上也會不利於小朋友，這種玩具或具有一定的暴力性。即便商家在玩具產品說明上辯稱附帶的針筒是「平頭針」，刺到手也不痛。但他認為，就算如何「平頭」都好，針頭仍是圓柱體且尖銳，這樣才能插入公仔內，而在有一定的力度下刺破皮膚屏障去到更深處的機率也很大。他指這絕對不是一個玩具，針筒是醫生的工具，屬於利器，任何年齡的人士都不能當作玩具，用完的針筒也要作為特定的醫療廢物處理。

人稱「超級奶爸」的藝人何基佑表示，家長需要在子女選擇玩具時加以引導，首先要保證安全，其次要認清楚是要達到教學目的還是純粹娛樂，有時希望買到完美玩具最後反而不倫不類。何基佑還表示，選擇玩具上要小孩覺得吸引而不是家長認為吸引，也可以適當的給孩子零用錢，但需要告知孩子，家長可以不干涉其用錢的自由，不過需要把用錢買的東西提前告訴家長。小朋友有權自己選擇玩具，但是家長也需要有指引。