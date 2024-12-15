中法戰略對話　王毅指貿易戰只會導致雙輸

中共中央政治局委員兼外長王毅上周六（14日）在北京跟法國總統外事顧問博納舉行第二十六次中法戰略對話。雙方就落實兩國元首重要共識，深化中法戰略合作長時間深入溝通並達成廣泛共識。

王毅指，過去一年對中法關系具有特殊意義；中法元首密切互動，為中法、中歐關系發展把航定向；中法文化旅遊年成功舉辦，百余場活動高潮不斷。人員往來更加密切，友誼紐帶更加牢固。務實合作紮實推進，多邊合作協調有力。雙方還就人工智能、海洋治理等全球性挑戰以及中東等熱點問題共同發聲，展現了中法作為獨立自主大國的責任擔當。

博納表示，法方珍視法中傳統友誼和兩國元首互信，將恪守一個中國政策，同中方密切高層往來，辦好高級別經濟財金、人文等機制對話；高度評價雙邊合作積極成果，希同中方制訂富有雄心的目標，拓展經貿投資、人工智能、核能、航空航天、農食產品、綠色發展等各領域強有力、創新性合作，進一步擴大人文交流。面對動蕩不定的國際局勢，法國反對陣營對抗，將堅持獨立自主的外交傳統，倡導在國際關系中相互尊重、包容合作。

雙方談及中歐經貿問題。王毅強調，貿易戰只會導致雙輸；中國是自由貿易體制最堅定的捍衞者，反對將經貿問題政治化，希望歐方同中方相向而行，秉持建設性態度，照顧彼此合理關切，通過持續對話，找到雙方都能接受的解決辦法。博納表示，法方不讚成打貿易戰，支持歐中加強合作，實現互利共贏。雙方還就烏克蘭危機、伊朗核問題、中東局勢等交換了看法。