九東擬延海濱長廊至8.3公里存困難　需等修例拆牆鬆綁

「起動九龍東」至今已起逾12年，金融地產機構量倍增外，毗連維多利亞港的九龍東海濱亦正發展成多元、活力、暢達和共融海濱。發展局透露，毗鄰啟德體育園的「美食海灣」等短期內落成，預計於2028年或之前將九龍東CBD2的海濱長廊長度延伸多約4.3公里至共約8.3公里。局方又計劃駁通紅磡及土瓜灣海濱，但需待《保護海港條例》修訂獲通過才推進。有議員期望當局全面規劃九龍東海濱發展，尤其是較東邊的油塘一帶海濱。

港府2011年宣布發展啟德發展區、九龍灣、觀塘及新蒲崗商貿區，建立香港第2核心商業區(CBD2)，發展期間盡可能預留全線海岸作海濱長廊。其中觀塘海濱花園、翠屏海濱長廊，連同翠屏河河道設施暨河畔長廊等開放下，加上啟德海濱公園、土瓜灣海心公園海濱長廊，九龍東CBD2內已開放的海濱共約4公里。

發展局指毗鄰啟德體育園的「美食海灣」、啟德都會公園的臨海部分等即將於短期內落成，連同啟德前跑道私人住宅項目建造的公眾休憩空間、啟德新急症醫院旁海濱長廊、及「承豐道公園」，預計2028年內延伸海濱長廊多約4.3公里至共約8.3公里。另約有2.2公里的海濱長廊，已納入在發展項目中一併建設。

局方提到，公眾期望紅磡及土瓜灣海濱能駁通，但現行的《保護海港條例》下難以進行工程。該局正修訂相關條例，若獲通過，局方會考慮在土瓜灣翔龍灣對開的臨海煤氣設施用地附近建造行人板道等，亦考慮活化二級歷史建築的九龍城汽車渡輪碼頭設施。至於在啟德郵輪碼頭及啟德體育園附近設小型碼頭，局方指正與運輸及物流局和文化體育及旅遊局，會確立需要及諮詢持份者的意見後，探討技術上是否可行。

議員顏汶羽向本報表示，一向期望全面駁通九龍海濱，但有多個位置已有建築物，需要搭建行人板道才能接駁，惟過往難證明有「凌駕性公眾需要」，期望《保護海港條例》通過下能推展計劃，令尖沙咀至啟德至觀塘的海濱能全面暢行無阻。

不過，顏提到，現時九龍東海濱的規劃集中在啟德至觀塘一帶等，但較東邊的油塘至鯉魚門一帶的海濱則未有發展時間表，期望當局倣效港島海濱的規劃，訂下發展藍圖。他認為，啟德有需要多建小型碼頭，在未來啟德體育園啟用後，安排水上的士停靠，活動舉行前後有助疏導人流，平日則能吸引旅客順道前往參觀。