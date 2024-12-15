東方日報A1：腦膜炎惡疫再起　外遊留學添殺機

聖誕新年將至，大量人流往來，不少海外留學生亦會回港。醫療界關注英國、澳洲、內地及菲律賓近期出現侵入性腦膜炎雙球菌個案上升情況，感染者以學童及青年為主。內地今年已出現3宗死亡個案，其中兩名中學生染病後，由發病到離世相隔僅數小時。有專科醫生示警，指該症可透過接觸或飛沫傳播，感染後病徵未必明顯，患者有機會於一天內惡化或短時間內死亡！呼籲市民尤其家長應特別留意，子女若要出國留學，更須留意當地的疫苗要求，又建議亞太地區政府可視乎情況擴大疫苗接種計劃。

疫情期間，各國的防疫政策降低了多種疾病，包括侵入性腦膜炎雙球菌發病及死亡率，同時亦令該病的疫苗接種受影響。隨着社會復常，英國、菲律賓等地均出現感染個案反彈的情況，尤其是血清B型。

亞洲兒科感染性疾病學會（ASPID）主席關日華昨日表示，根據衞生署記錄2018年至2023年本港的呈報個案，期內共接獲31宗個案，當中有51%為血清B型。本港雖並非疫區，但有不少留學生赴海內外，加上部分國家已見感染升溫，呼籲市民小心防範。

據團體提供的數據，英國於2022/23年度共錄得396宗感染個案，近九成（356宗）為血清B型，約四成為中學生及大專生；澳洲2017年已錄得383宗確診個案，翌年B型腦膜炎雙球菌逐步上升，增至119例。上述兩國均有大量本港學生留學。

另一個不容忽視的地區是內地，去年內地呈報的確診個案有99宗，一名患者死亡，但今年截至8月，內地已錄得98宗個案，有3名患者離世。3名死者中，其中兩名在同一中學就讀，由發病到離世僅距數小時。至於本港不少傭工的家鄉菲律賓，感染個案亦見顯著上升，2020年該國的感染個案只有99宗，去年已升至173宗。

香港兒童免疫過敏及傳染病學會會長陳偉雄指，腦膜炎雙球菌可透過接觸或飛沫傳播，約有一至兩成屬無症狀帶菌者。而長者、嬰幼兒、海外升學人士及青少年等風險較高。感染後，患者可能會出現類似感冒的病徵，如發燒、惡心、腹瀉等，容易被家長忽視病情。而感染腦膜炎雙球菌後，患者病情可能會迅速惡化，可於一日內由無明顯病徵，到出現惡化至死亡。染病後亦可能產生多種後遺症，如神經系統、聽力及視力受損、出現皮膚疤痕，甚至要植皮或截肢，故及早識別及治療相當重要。

醫療團體早前聯合舉辦亞洲兒童傳染病會議（ACPID），邀請各地專家探討亞洲兒童傳染病問題，其中包括侵入性腦膜炎雙球菌感染。專家小組亦發出共識聲明，建議亞太地區政府因應情況，考慮擴大疫苗保護。

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