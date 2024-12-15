大熊貓龍鳳胎口痕常互咬　護理員觀察安安可可踏入發情期

大熊貓安安和可可已於上周日(8日)起正式與公眾見面。牠們今年5歲，大約相等於人類15歲，已達到大熊貓的成年階段。海洋公園指，春天是大熊貓繁殖的季節，園方會密切留意其行為變化。大熊貓踏入發情期的重要標誌行為，用尾巴摩擦地下，因大熊貓的尾巴有腺體，會留下獨特氣味。

海洋公園護理團隊為一對大熊貓安排護理訓練，讓牠們慢慢習慣在沒有麻醉的情況下接受牙齒檢查、量血壓、抽血，甚至超聲波檢查等。海洋公園動物及保育部助理館長鄧巧賢解釋，成年大熊貓體形大、力量強，咬合力驚人，要進行身體檢查，必須得到牠們的配合，令牠們自願進入訓練籠。而安安在與護理員建立信任方面表現出色。

大熊貓一日吃四餐，主食是來自四川和廣州的竹子。園方每日提供5至6款不同品種的竹子，確保竹子供應不會因為某一品種歉收或運輸受阻而短缺。大熊貓口味不一，安安最愛蘋果和蘿蔔，可可則最愛窩窩頭。海洋公園希望大熊貓多動腦筋，多運用味覺、嗅覺和視覺，因此園方按大熊貓習性安排環境豐容物，作用類似益智玩具，刺激牠們思考。

首對在港誕生的龍鳳胎已經4個月大，長出犬齒。海洋公園動物及保育部助理館長胡綺琪表示，在長牙階段，牠們會感到口腔癢癢的，常常想咬東西。如果把兩姐弟放在一起，牠們更會咬來咬去。當牠們長到差不多7至8個月大，護理員會餵牠們吃筍粒。胡綺琪說，龍鳳胎發育良好，前肢有力，已能撐起自己的身體爬行，相信很快便學會站起來，甚至走路。園方預期牠們可在農曆新年前後公開亮相。