市建局短中期措施規劃花墟重建項目　觀塘中心兩熊貓被盜

市建局在今年3月開展旺角洗衣街／花墟道發展計劃（洗衣街項目），將地區更新的重點，設於為花墟創造長遠而可持續發展的有利條件。市建局行政總監韋志成今日(15日)發表網誌，指項目現仍在規劃階段，距離獲准進行業權收購工作，以至項目落成等仍有一段頗長時間。市建局團隊為洗衣街項目制訂短、中期的措施，旨在於項目開展後的不同階段，維持花墟的經濟活力，當中包括推出節慶裝飾及布置及美化街道等，冀在舊區更新的不同階段，做到「留店、留客、留氛圍」。

聖誕節臨近，市建局與油尖旺民政事務處合作，於上周五(13日)至明年1月5日在花墟舉辦「萬花同慶」聖誕節慶活動，包括在洗衣街與花墟道交界的行人空間，設置以旋轉木馬為主題的大型聖誕裝置，並配合聖誕花環和聖誕鹿等裝飾，供市民和遊客「打卡」。在洗衣街部分路段，裝上聖誕燈飾營造「火樹銀花」的景象，為晚間的花墟，增添節日氛圍。「萬花同慶」的聖誕燈飾和裝置將在每日下午4時30分開始「亮燈」，直至晚上9時；而在聖誕假期期間，「亮燈」的時間更會延長至晚上10時。

不過，上周開始在觀塘市中心「自由空間」展出的80隻熊貓，有兩隻熊貓不翼而飛，團隊翻查閉路電視影片後發現兩隻熊貓被人盜去，已交由執法部門調查。韋志成藉此機會呼籲市民，愛惜市建局在觀塘市中心「自由空間」及旺角花墟等地所設置的展品及裝置，切勿破壞或據為己有，這樣才可以讓更多市民能藉這活動感受到節日的歡樂。

另外，團隊計劃在明年2月「情人節」前，在市建局的社交平台專頁推出線上遊戲，與花墟商戶合作推出電子購物券。參加線上遊戲獲獎的市民，可以利用購物券到參與推廣活動的花墟商戶，選購花束送給摯愛。

除節慶布置外，團隊計劃在明年逐步展開下一階段的工作，包括將花墟道的美化工程延展至園圃街，物色適合的位置製作大型壁畫，構建更具特色和型格的小區環境及增加「打卡」點；與花墟商戶及政府部門合作，共同美化花墟道行人路的擋柱及花槽的可能性，例如讓花店的花材點綴擋柱及以特色花卉美化花槽等的構思。

韋指，洗衣街項目由收購物業、商戶遷出、拆卸建造至新建築落成，將長達10年。團隊計劃在花墟一帶物色可用作花店臨時經營的場地或店舖，為已遷出重建原址的花店能繼續留在花墟經營，盼在項目進行期間，盡力做到「留店、留客、留氛圍」。

至於在回遷安排方面，團隊亦計劃率先開展不涉及業權收購的地盤B（即界限街遊樂場、體育館及苗圃等政府設施及休憩空間用地）工程，以一地多用的模式，興建多用途綜合大樓，並設置以花藝或園藝為主題的臨街零售舖位，不單讓日後有意回遷經營的花店租用，亦給予空間讓更多花店經營者參與。