當局強調非因財困重整醫院聯網　重申不會因合併「冇咗間醫院」

當局正研究重整醫院聯網，將港島東及港島西聯網合併。衞生官員今日(15日)在電視節目中強調，並非因政府財赤而重整醫院聯網，亦重申不會因為兩個聯網合併而「冇咗間醫院」，院內的急症室及重症服務仍然存在，醫院間亦可更靈活調動資源，他續指，按數據推算未來港島東的人口會下降，港島西人口會上升，服務需求重心將向西移，當局需考慮放置不同服務的最合適位置，期間明年上半年可作出更清晰的交代。

另外，衞生部門將推出「青少年護齒共同治理先導計劃」及「社區牙科支援計劃」，衞生官員指過去十多年政府投放於牙科的資源不斷提升，2023/24年度已達13億港元，預計新計劃推出後每年額外投放1億多港元，期望推動市民做好預防工作。

衞生官員續指，社區牙科支援計劃希望做到4萬個名額，相信已等於現時街症的兩倍，預計有助減少輪候街症的人數，當局會在執行一段時間後檢討是否可協助目標群組，以及是可需要調整服務量。至於青少年護齒共同治理先導計劃，他希望可培養青少年進行口腔檢查的習慣，即使過渡至成年階段後亦恒常檢查，預計所需的牙醫數量並不多，將透過牙醫學會呼籲私家牙醫參與。