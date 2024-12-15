社工註冊局投票率跌至6.63%　勞福局對有工會鼓勵不投票表遺憾

社工註冊局改組後首次舉行的成員選舉結束，8名當選人中一半來自非政府機構的管理層，對於投票率僅6.63%，按屆下跌17個百分點，少約4,600人投票。勞工及福利局副局長何啟明今日(15日)表示，今次選舉只限實體投票，取消郵遞選票，投票率不能與過往直接比較，亦都不認同有工會呼籲社工不要投票。

本港有2.8萬名註冊社工，今次只有約1,900人投票。當選者有一半是非政府機構的管理層。何啟明表示，以往選舉容許郵寄投票，今次所有選民要親身投票，不能直接比較。至於投票率低會否影響註冊局認受性，何則回應香港一般以實體投票為主，認為郵寄選票存在其它問題，當局會汲取經驗，做好下屆選舉工作。

被問到如果涉及刑事案件社工出獄後，能否重投業界，何啟明指希望刑滿出獄的社工有機會做回本行，但社工註冊局有自己的規定。他稱社工具專業性，對弱勢社群有很大影響力，相信局方會按法例賦予的權力及守則，作平衡與最好判斷，會將相關工作交由該局負責。

現屆社會工作者註冊局選任成員的任期將於下月15日屆滿。根據新例，註冊局成員由15人增至27人，其中至少14名必須是註冊社工。27人中，8名通過註冊社工的選舉產生的安排不變；其餘18名為政府委任；以及社會福利署署長或其代表組成。