碳中和約章增300減廢夥伴　近1800間食肆變身「咪嘥嘢食店」

餐飲業也需要環保減碳，減少浪費食物。環境及生態局局長謝展寰日前出席活動時表示，去年推出的碳中和(減廢)約章，今年繼續得到業界的支持，新增了約300個「減碳，減廢」夥伴，數量是往年的3倍。而現時已簽署碳中和(減廢)約章的機構累計已達2,200間，「惜食約章」的機構累計已上升至約1,600間，以及參加了「咪嘥嘢食店計劃」的食肆更接近1,800間。

「30•50綠色餐飲會議及展覽2024」、碳中和(減廢)約章及惜食約章暨「咪嘥嘢食店」計劃表揚儀式於本月13日舉行。活動由環境保護署與「30•50綠色餐飲伙伴計劃」合辦，旨在為業界提供更多更具體的廚餘管理方案，包括各種廚餘處理技術、廚餘應用途徑，以及可持續發展的經驗分享。計劃召集人黃家和表示，希望計劃可以繼續成為促進業界與政府的溝通橋樑，攜手合作，共同推動減碳行動。

展覽設有約50個攤位，介紹香港最新的環保科技發展和技術、創新餐飲及廚餘管理系統、可持續食品的發展、環保餐具、智能回收機及機械人等前沿技術。此外，大會亦設立了升級再造木隔熱墊工作坊，希望藉此啟發餐飲業界對使用升級再造木製品的關注，並深入了解回收木材對環境的正面影響。