醫專論壇吸逾90名醫生專家參加　分享運動與體育醫學等重要性

由醫專年青院士分會與賽馬會醫學教育發展中心，今日(15日)聯合舉辦的運動及體育醫學論壇，吸引了超過90名醫生及運動醫學專家參加，論壇涵蓋範圍全面，包括運動與體育醫學介紹、運動創傷的管理、基於證據的運動醫學處方，以及針對有健康風險人士之運動醫學。運動與體育醫學專責小組召集人梁嘉傑表示，是次論壇是增強對運動醫學及其在精英及社區運動中應用的認識。建立了一個合作平台，以改善運動員及休閒參與者的醫療結果。

醫專表示，該論壇分享了運動及體育醫學的基本原則，強調其對精英運動員及廣大社區的重要性；探討基於證據的創害預防及管理方法，結合領先醫學專家的案例研究及最佳實踐之分享；著重制定有效運動醫學處方中的角色，確保醫護能夠安全地指導患者實現健康目標；圍繞針對健康問題的運動醫學管理策略，強調在體育活動中包容性和安全性的重要。

此外，醫專指論壇同時回應了醫專與香港體育學院最近簽署的合作運動醫學和運動科學發展的備忘錄，共同推動體育與運動醫學的教育及發展。席間體院代表還分享和強調了運動醫學對運動員表現的重要性。論壇同時確認推廣健康生活方式的重要性，隨着日漸更多市民參與體育活動的趨勢，亦鼓勵與會者倡導全面的醫療服務，以支持業餘運動員和休閒運動參與者。