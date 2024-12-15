外傭做黑工狂借錢害慘僱主　議員促限制亂報擔保人

本港黑工問題氾濫，入境處早前展開大型反非法勞工行動，拘捕多名僱主及僱員。有議員向《功夫茶》表示，近年外僱打黑工者情況嚴重，有僱主發現外傭做了不足一年即「玩失蹤」，事後發現對方借了七、八間「財仔」共三、四十萬元，另一方面又到澳門洗碗工場打黑工，月入萬多元且有住屋津貼，兩、三年間賺近百萬元回鄉，他建議當局限制「無抵押借貸」上限，並規定財務公司必須包括外傭在內的借貸人提出的擔保人，核實他們是知情及同意。至於假難民淪黑幫生力軍，他認為除了加快免遣返聲請覆核及遣返外，亦應檢討是否要減少現時包括食物卡在內的生活津貼，以降低假難民來港「搵食」誘因。

議員顏汶羽表示，本港勞工短缺問題相當嚴重，雖然現時經濟環境不太理想，但失業率仍維持相當低水平，各行各業基本上也是不夠人，老闆只有兩個選擇，例如加薪挖角以填補空缺，但有些僱主卻鋌而走險聘請黑工代替本地勞工，勞工短缺給僱主造成誘因聘請黑工。其中清潔、餐飲、建造、裝修搬運等這些勞工嚴重短缺的行業，更是黑工常見的行業。

現時對請黑的僱主多數是罰款欠阻嚇性，顏汶羽認為，黑工現象嚴重，政府應考慮加強罰則，法庭亦應考慮能否加強判刑。他補充，香港許多黑工是來自內地，或者是外傭及假難民，認為執法部門應該與這些相關群體多管齊下合作打擊，不能單靠香港處理假難民問題，要與其他口岸甚至是其他司法管轄區合作。內地來港的黑工，更要與內地執法部門合作處理，特別是加強情報蒐集方面工作，才能有效地處理黑工問題。

顏汶羽指，早前接到個案，一名服務了不足一年的外傭一大清早便失蹤，臨走前去了十多間財務公司借貸，每一間也用無抵押方式借到2至3萬元，十多間加起來約有30至40萬元。之後該外傭便離港，去了澳門當洗碗工，月薪約1.8萬至2萬元，另加幾千元房屋津貼，大概幹了一年多兩年時間。該外傭在澳門的月薪加津貼，再加上借貸款項，差不多拿走一百萬元回原居地，他亦質疑這些都有組織安排。

顏續說，入境處亦做了大量針對外傭黑工的行動，他指僱主應第一時間告知入境處外傭斷約的情況，入境處也可了解相關外傭有沒有離境紀錄，如果沒有，即很大機會仍在香港做黑工。

現時僱主要為外傭提供一張返回原居地的機票，但外傭有否用使用卻無人知道，顏建議政府考慮訂明外傭一定要有返回原居地的證明，特別是他們下次再來港申請工作簽證時，必須出示相關紀錄。

外傭借錢也是很嚴重問題，顏汶羽稱，當局表示明年上半年將就無抵押借貸進行新規限，但最重要是如何核實諮詢人，即「擔保人」，因為現在很多外傭借貸時，其出示的地址正是僱主的地址，這既是外傭在香港的居住地，也是她的工作地點，但關鍵是僱主是否願意做諮詢人，所以政府即將進行的諮詢，其中一個建議將是，當財務公司收到包括外傭在內的無抵押借貸申請時，他們有責任確認諮詢人是否知情和同意，否則這份申請不會生效。

就假難民打黑工及從事非法勾當方面，他希望政府做幾方面工作，包括從源頭堵截加強情報搜集；因應假難民利用免遣返聲請覆核時間滯港，希望政府加快覆核的速度及數量；同時應檢視及調整提供給假難民的津貼，或有下調空間，減少假難民來港誘因。但最重要的是，每當假難民在香港等候覆核時，如果有任何違法情況，執法部門應立即拘捕及執法，讓國際社會知道香港並非「犯罪天堂」。