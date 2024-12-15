組裝樓「樂翹軒I」被揭滲水等　房協指業主回覆滿意跟進

房協首個採用「組裝合成」建築法興建的資助出售房屋項目，位於洪水橋/厦村的專用安置屋邨「樂翹軒I」上月交樓，卻爆出有滲水痕迹及樓層疑似移位等問題，被指「甩漏多不合格」。房協早前已表明涉手工問題，與組裝合成無關，亦不影響單位結構及安全，並設特別小組解答業主對執修或MiC疑問。房協表示已加強與業主溝通，安排承建商盡快完成執修，近日陸續收到業主回覆滿意跟進，甚至讚賞「房協團隊提供了及時且有效的協助」。

房協日前在社交平台表示，一向重視安全和質素，亦明白業主對執修的期望，房協已經加強與業主溝通，安排承建商盡快完成執修，而這數天陸續收到業主回覆，指滿意房協的跟進，包括「感謝房協團隊在收到信件後，迅速響應，為本人提供了專業的技術支援服務。房協團隊不僅對本人的問題做出了及時回應，還展現了高效的處理能力，充分體現出房協對業主的負責任態度。」；「房協團隊提供了及時且有效的協助，讓本人深感房協對業主的關懷與承諾。」