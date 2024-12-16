醫管局去年接876宗工作間暴力個案　較前年增逾百宗

醫護唔易做！前線醫護人員容易變成病人或家屬的「出氣袋」，當中內科及老人科、精神科和急症室尤屬工作間暴力的高風險部門。醫院管理局工作間暴力工作小組主席林成傑表示，去年醫管局的工作間暴力個案總共有876宗，較前年增逾百宗；而在2023/24年度的定罪個案共34宗。

林成傑坦言，此類個案主因大多是病人對醫院服務有期望落差，部分個案或是因病人精神有異而無意間傷害醫護人員，則員工未必想提告。為預防工作間暴力，醫管局除加強員工培訓及提供保護裝置外，以新界西聯網為例，今年亦開始為員工提供預防性心理支援，希望減少工作間暴力事件。

工作間暴力的定義是任何僱員於工作環境遭受不禮貌對待、威脅或襲擊等暴力事故。去年醫管局的工作間暴力個案總數較2022年的745宗，增加逾百宗達876宗，當中涉及的工傷個案有439宗。林成傑指工傷個案上升的原因有多方面，其中或與2022年醫管局資源主力放在應對疫情有關。

新界西醫院聯網工作間暴力項目主任董梓光則指出，工傷個案的增減也受醫護的人數及受傷程度影響，若嚴重受傷的個案減少，則反映整體情況有所改善。

為減少醫護人員發生工作間暴力事件，林指當局近年已加強員工培訓，例如針對高風險部門工作的員工進行加強警覺性和處理技巧的訓練，又會定期進行模擬演習、制訂應變方案、改善病人輪候體驗，以及增設防護裝備和支援設施等。而在今年起，醫管局亦為新界西聯網員工提供預防性心理支援，以透過同事間的分享及討論，希望減低工作間暴力事件的可能性。