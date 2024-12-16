消委會測試穗港澳三地濕廁紙　1款樣本較難分解或有淤塞風險

近年可沖式濕廁紙愈見普及，除可減輕在如廁後清潔私密部位時引起的不適及可直接沖走外，亦可用於清潔身體不同部位。消費者委員會聯同廣州市消委會及澳門特別行政區政府消委會，參考內地濕巾等相關標準測試樣本的斷裂強度、破頂強度、酸鹼值、微生物、含液量及沖散表現，另對產品的外觀和使用方便程度等方面進行主觀體驗評價，共同測試22款濕廁紙產品的質量和衞生，結果顯示全部樣本的衞生情況及質量表現理想，共中11款更取得最高的5分總評。

另外，結果亦發現除了1款以棉作為物料的樣本的斷裂和頂破強度都明顯較高外，其餘主要以原生木漿、紙張、不織布或植物纖維為原材料的樣本，強度均與乾廁紙相若，消委會指出濕廁紙的方便之處在於如廁後可直接丟棄在座廁並沖走，若不易被水沖散可能令廁所和渠道淤塞，而「全棉時代」的6片濕廁紙皆未能達到70%的分解。消委會續指，即使大部分樣本通過分解測試，但大部分樣本均建議消費者每次只可丟掉2片濕廁紙到座廁內，故消費者仍應避免將大量濕廁紙和一般廁紙丟到座廁中，以減低淤塞風險。

消委會亦將每個個樣本交由10位年齡介乎18歲至55歲的測試人員進行滿意程度的評價，整體而言，大部分濕廁紙產品在外觀、尺寸等方面表現不俗，惟部分樣本在使用方便程度中表現較為遜色，當中在抽取便利性和抽取連帶性這兩個項目中，有一半以上樣本在抽取濕廁紙時，較多次數會連帶抽出多於一片濕廁紙，因此評價較低，消委會提醒消費者不應把濕廁紙放回包裝中，以免污染未被使用的濕廁紙。此外，部分樣本在氣味評審上獲得「不滿意」的評價，測試人員指該等樣本添加了香味，惟味道或會令使用者感到不適，消委會建議家長用濕廁紙為嬰幼兒清潔時，應避免選擇香味太濃烈的產品。

消委會亦提醒消費者，即使大部分產品提供可重複使用的貼紙作封口，但其密封程度未必可以完全隔絕細菌入侵，有機會造成衞生問題，所以產品開封後應盡快用完，避免存放太久，而每次抽取濕廁紙後應把封口貼好，除了有助減少細菌污染包裝內未使用的濕廁紙外，亦可減慢水分揮發。