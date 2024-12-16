9款市售桌墊檢出塑化劑或損幼兒肝臟　消委會：不應當餐墊使用

𠝹紙、畫畫時不想𠝹花或弄髒桌面，眾多人會使用桌墊。不過，消委會測試15款桌墊，當中7款塑化劑含量超歐盟標準，最高樣本更超出逾220倍，可能不利生育或發育，又發現9款桌墊檢出鄰苯二甲酸二異壬酯(DINP)的塑化劑，或對幼兒肝臟產生不良影響。消委會提醒消費者避免將桌墊當作餐墊使用，兒童在觸摸桌墊後，要清潔雙手，以免經口服攝入有害物質。

消委會從文具店、書店及網上平台等購入該15款桌墊樣本，當中8款檢出4種被列為生殖毒性塑化劑，總檢出量由0.01%至22.2%，當中7款超過歐盟上限(0.1%)。超標最多的是Qivation書寫墊，其檢出量是上限的222倍，而Sanrio HelloKitty書枱墊的含量亦較高。

測試又參考可放入口中的玩具、兒童護理用品歐盟法規測試桌墊，發現有9款樣本檢出鄰苯二甲酸酯類塑化劑DINP，用來令塑膠變得柔軟，但有動物實驗顯示長期反覆暴露於DINP，可能對動物的肝臟產生不良影響。消委會指出，桌墊雖並非玩具或兒童護理用品，但提醒家長，不應以桌墊當作餐墊使用，亦應教導兒童在桌墊工作後，需即時使用肥皂清洗雙手，以免攝入有害物質

Qivation代理商指會內部調查及與生產商跟進問題。Sanrio代理商則說不同意測試結果，指塑化劑測試規例只適用於玩具和兒童護理用品，桌墊則不適用。消委會補充測試旨在供消費者參考。