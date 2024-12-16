今年首11個月接42宗夾公仔機投訴　欲換窩夫機中獎變小飾物

夾公仔機市場看準了消費者愛碰運氣的心理，獎品種類豐富加上經營成本、門檻低，故日趨盛行。然而，消費者委員會屢次接獲涉及夾公仔機不同範疇的投訴，今年首11個月收到42宗投訴，較去年的14宗飆2倍。除常見的鬆爪及「保夾」機制外，有商戶的夾公仔機的獎品分為「積分換獎」和「直中獎」兩種模式，只要夾得「直中獎」紙條可直接獲得獎品，惟有投訴人指對機台內展示的獎品窩夫機深感興趣，花費近500港元並用約45分鐘終於夾出一張「直中獎」編號33的紙條，惟兌換獎品時，職員卻從隱蔽角落拿出一盒標示為「直中獎33」的禮盒，盒內只得數個匙扣、吊飾等小飾物。

另外，投訴人夾得約150張紙條，卻合計只獲得7點積分，而大部分獎品都需要10分以上才能兌換。投訴人認為台主的遊戲設定讓消費者極難獲取足夠積分換領普通獎品，同時又只展示而不提供禮品涉嫌誤導消費者。消委會介入後曾多次致函商戶以便聯絡有關台主，惟沒有任何回覆，無法進行調停，最終建議投訴人可尋求法律意見，以考慮是否作進一步追討。

另一個投訴個案當中，投訴人在硬幣兌換機將$100紙幣兌換成$5硬幣，但投入紙幣後僅獲得1枚5元硬幣聯絡商戶後對方拒絕退還現金，並提出以店內夾公仔機的遊戲局數作補償，投訴人認為兌幣機內硬幣不足是商戶的管理問題，理應退還現金而非將硬幣面值與他不感興趣的遊玩局數綑綁，有強迫消費之嫌。該商戶向消委會解釋時則指，硬幣兌換涉及營運成本，例如銀行手續費，因此「回局」安排是爲了防止硬幣兌幣機被人濫用，又指相關的條款及細則已明確標示於兌幣機上，因此重申不會退還現金予投訴人。消委會建議投訴人可考慮透過其他民事途徑作進一步追討。

消委會指業界對機爪的設定要合理和清楚標示條款，以避免因遊戲過於困難甚至不合理的設定令消費者產生不良觀感，另外消委會亦指將硬幣兌換與遊戲局數綑綁是不合理做法，無疑等同要玩家強行消費，應馬上撤銷或糾正此做法，否則只會令大眾質疑行業的誠信。

消委會又提醒機內展示的獎品亦會容易令消費者一試運氣甚至過度投幣，所以在玩耍時亦應留意機台設定及機內布置，即使某些機台有「保夾」或「保底」機制，亦要衡量所花費的總金額與心儀獎品的價值是否相稱，另外由於夾公仔機均是投幣式，消費者難以獲得收據，如有必要可考慮拍攝投幣遊玩的過程以作紀錄，萬一遇上消費爭議，亦可以出示相關片段為憑據作追討之用。