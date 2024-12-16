25款去頭皮洗頭水4款含歐盟禁用成分　2款檢出生殖毒性香料鈴蘭醛

頭皮屑過多「滿衣白點」令人尷尬，但亂用去頭皮洗頭水隨時惹禍上身。消費者委員會測試25款去頭皮洗頭水，發現當中4款含歐盟禁用的成分吡硫鎓鋅，該成分亦被美國視為非處方藥用成分，動物研究指或會損害胎兒生長，或引起接觸性皮膚炎。其中1款洗頭水的檢出水楊酸「或過濃」，在美國出售或會被視為非處方藥物。測試又發現，逾90%洗頭水含有香料致敏物，當中2款更檢出具生殖毒性、歐盟禁用香料「鈴蘭醛」。

去頭皮洗髮水要見效，去屑活性成分須達到一定濃度，成分同時帶來健康風險。消委會測試的25款去頭皮洗頭水之中，HAIR CORNER、Petal Fresh Pure、CLEAR及Philip B.檢出「吡硫鎓鋅」。吡硫鎓鋅能抑制引致頭皮屑的馬拉色菌生長，減少頭皮產生，但或會刺激眼睛，亦有可能會損害胎兒生長。歐洲化學品管理局將吡硫鎓鋅列為具「生殖毒性」，並自2022年起禁止在化妝品中使用；美國則視為非處方藥用成分；內地則設使用上限。該4款洗頭水含吡硫鎓鋅，含量由 0.19%至 0.95%，檢出量均符合內地規範。

測試發現逾90%樣本檢出1種至7種香料致敏物質，其中KLORANE、施巴洗頭水樣本驗出歐盟禁用的鈴蘭醛，含量分別為0.0038%和0.0040%。鈴蘭醛具生殖毒性，在動物實驗結果中顯示會影響成年動物的性功能和生育能力。

消委會又指，10款洗頭水檢出水楊酸，一般能去除角質層的死皮細胞來改善頭皮屑問題，但最高濃度的雅濃有機洗頭水含量達1.90%，已達到美國食品及藥物管理局相關非處方藥用成分所規定的使用濃度，換言之若該產品於美國出售，或會被視為非處方藥物。與此同時根據歐盟規定，含水楊酸的產品需於標籤上印有「三歲以下兒童勿用」的警告，惟3款無任何標示；5款即使標示含水楊酸傷僅1款有警告字句。

另有5款樣本含去屑活性成分氯咪巴唑，檢出量(0.048%至 0.45%)符合歐盟及內地的規定，但ECHA指出氯咪巴唑有可能干擾魚類的內分泌系統，對水棲生物毒性極大。8款樣本檢出佳樂麝香對水棲生物同樣具極高毒性，並會於自然環境中累積，繼而污染食物鏈。

消委會建議，消費者在選購及使用去頭皮洗頭水前應先了解成因，避免使用了不適當的產品，有機會令問題惡化，又建議廠商顧及生態環境，改用其他較環保的香料成分。

HAIR CORNER生產商表示，產品所含的吡硫鑰鋅濃度遠低於內地《化妝品安全技術規範》相關法規上限，有關產品亦只在香港出售，不會被視為藥劑製品受規管。CLEAR的品牌商表示，吡硫鈴鋅經美國FDA或歐盟SCCS定期評估，是可用於洗頭水中的安全而有效的成分，亦應用於抗頭皮屑產品超過50年，重申產品推出前已全面安全評估及嚴守生產地和銷售地法規。Petal Fresh Pure的生產商表示，吡硫鑰鋅活性成分濃度符合美國FDA和內地就去頭屑淋洗類髮用產品訂定的相關法規上限。