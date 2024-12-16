小區拆水塔吊臂斷裂工人墮斃　項目負責人停職受查

四川省成都市龍泉驛區十陵街道江華社區一個小區，上周四（12日）拆除廢舊水塔期間，施工吊車起重臂大臂斷裂導致水塔塔頂墜落，造成一名現場作業人員徙高空墮下，經搶救無效死亡。事故調查組周日（15日）通報，發包單位項目負責人已停職受查，施工單位兩名涉案人員被依法控制。

事發於上周四早上11時許，一輛吊車的起重臂吊起水塔頂端部分時，頂部錐形建築物和支撐柱分離後，起重臂疑失去重心，突然與建築物一起倒下，現場塵煙四起。死者是負責現場切割作業的四川炬傑坤建築工程有限公司員工，事發後有救護車到場，將一人抬上擔架，據指是死者家屬因傷心過度哭暈。龍泉驛區成立由紀委監委、應急、公安、住建、水務、總工會等單位組成的事故調查組，確認廢舊水塔為D級危險建築物，該小區採取「一戶一票」形式徵求居民意願後，上月1日開展排危拆除招採工作。

初步分析指，發包單位未嚴格落實危大工程安全管理責任，施工總承包單位未按照危大工程的有關管理規定制定科學的施工組織設計、專項施工方案，未核實吊物實際重量和安全技術交底，盲目組織施工肇禍。調查組將盡快全面查清事故原因、釐清責任，依據安全生產法等有關法律規定，嚴肅追究相關單位和人員的責任。