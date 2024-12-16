政府擬調高破欠遣散費特惠款項上限　議員倡基金發債增回報

社會關注因應實施取消強積金對沖，部分僱主可能無力支付遣散費予僱員，政府建議上調破欠基金有關遣散費特惠款項上限，由現時遣散費首10萬港元增至首20萬港元，餘額一半維持不變，當局計劃明年上半年向立法會提交修訂建議。多名議員關注在龐大財赤下，若破欠基金財政穩定下能否透過發債等方式令基金有更好回報，政府認為可考慮低風險、穩定回報相對高的建議，例如政府債券。

勞工處副處長何錦標今日(16日)在立法會人力事務委員會上強調，今次提出調升遣散費特惠款項已考慮日後不同經濟情況，例如假設出現經濟衰退或危機，他強調破欠基金現時財政狀況非常穩健，足以應付今次建議調升水平。

他重申，因應取消對沖的影響，政府早前提出會有涉及逾330億港元的相關資助計劃，並強調並非一取消就會有即時基本轉變，僱主仍可用強積金供款，抵銷取消對沖生效日前的僱員年資遣散費。

政府數據顯示，截至今年10月底，破欠基金累積盈餘逾73億元。當局已評估作出調整後，在不同情景下對破欠基金的影響，若處於「經濟危機」，每年相關額外開支多約2.21億港元。政府形容基金財政狀況十分穩健，估計連年面對經濟衰退或危機、並接獲大量申請時，導致財政連續大幅虧損的機會不高。至於基金的收入情況，政府指去年基金的定期存款利息收入較好，達3億多港元。

何指今次的建議調整現階段屬較穩妥做法，認為可於明年實施對沖後，經監察勞資關係、經濟情況及基金財政後，絕對可於適當時候再整體檢視破欠基金保障範圍。

多名議員關注政府正面對財赤，如果破欠基金財政穩定下能否透過發債等方式令基金有更好回報。何錦標認為是好提議，可考慮低風險、穩定回報相對高的建議，例如政府債券。

亦有議員跟進基金有否被濫用，何指近10年來，濫用情況已有很大改善，近年並無經執法部門提出的相關檢控個案。