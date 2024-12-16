立法院初審極速通過選罷法修正案　藍綠立委爆衝突

台灣立法院內政委員會周一（16日）排審關乎調整罷免門檻的公職人員選舉罷免法修正草案，會議於上午9時召開，9時2分內政委員會召委徐欣瑩宣布初審通過草案，9時3分宣布散會。在開會前，國民黨立委搶先佔領主席台，民進黨立委不得其門而入，雙方爆發肢體衝突。

國民黨立委周日（15日）深夜已到會議室外，將走廊的一側以椅子和枱封死，並以膠紙密封會議室大門，另一入口則被國民黨立委築起人牆阻擋進入。民進黨立委周一上午6時到場時，發現進不了會議室，雙方爆發口角。直至上午8時，包括徐欣瑩等部分國民黨立委先進入會議室，而民進黨立委及議事人員則在門外，現場爆發推擠衝突。徐欣瑩宣布開會後，直接進入逐條審查，選罷法修正草案在現場藍委與無黨籍立委高金素梅的「保留協商」呼聲下，開議後僅1分鐘就宣布審查完畢、提報院會。民進黨團事後發聲明指，藍委惡意阻擋綠委開會如立法院戒嚴，並指控藍委1分鐘沒收罷免權，將向立法院長韓國瑜提出抗議。

這次排審的選罷法部分條文修正草案中，國民黨立委許宇甄提案增訂「罷免同意票須超過被罷免者當選票數」條款，引發關注。民進黨立委蔡易餘早前指出，若設此門檻，以後罷免就不太可能成功。中選會主委李進勇表示，選罷法並無限制罷免投票率的門檻，不能因投票率低就否定投票效力，故不能硬要把投票率、得票數拿來強壓同意罷免票數。許宇甄則認為，現在罷免制度有成案條件低、通過門檻低的缺失，讓罷免變成有心人的政治工具。