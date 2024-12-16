黎智英認在Twitter談美國制裁中港官員　驚訝選舉主任不在名單內

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，案件今（16日）踏入第110日審訊。黎智英繼續自辯。黎承認其Twitter帳戶曾發文談美國制裁中港官員一事，並問那些「DQ」參選人的選舉主任呢？黎表示他只是驚訝選舉主任沒被包括在名單內，但否認屬鼓勵制裁。

黎智英今日繼續接受辯方大律師關文渭主問。庭上展示一系列黎智英Twitter （現稱X）帳戶的貼文。其中2020年8月7日，黎的帳戶發貼文，談及美國財政部制裁林鄭月娥 等11名中港官員。翌日，帳戶再發文稱，那些「DQ」參選人的選舉主任呢？他們是否應該就決定負責？黎智英庭上指，他只是對選舉主任沒被制裁感到驚訝，好奇背後原因，並沒有鼓勵制裁。同日，帳戶發貼文，附上《蘋果日報》英文版報道連結，提及天主教區倡提高學生國家安全意識。貼文寫到，或許應該把習近平放上十字架。黎智英今日說，他認為香港的學校都由中國政府控制，而十字架的說法明顯是開玩笑，屬諷刺說話。

黎智英在8月10日早上，因涉嫌勾結罪被捕。庭上透露，黎被捕後，曾叫李柱銘聯絡香港大律師公會前主席夏博義前來。黎智英今稱，他原本有意聘用夏博義，最終沒成事，而夏博義現在已離港。黎表示，不知道同日被拘捕的，包括偷越邊境12名香港人蛇之一的李宇軒。8月12日，黎智英獲執法部門批准保釋。

涉案4名被告包括黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022