公職人員涉參與非法代孕　高材生供卵者開價90萬人民幣

內地打拐志願者上官正義日前在社交平台發文稱，安徽省合肥市有代孕機構勾結醫護和公職人員，在私人別墅內進行非法取卵手術，並販賣出生證明。代孕機構聲稱供卵者中有來自北京大學、清華大學等的一流大學生，費用高達90萬元（人民幣，下同，約97萬港元）。合肥亳州聯合調查組周日（15日）表示，已對涉案5名疑犯採取刑事強制措施，正進一步辦理此案。

上官正義上周五（13日）發文稱，代孕機構幕後老闆張某開設安徽佑銘醫療科技有限公司，打着醫療諮詢、生殖健康等名號開展非法代孕活動，在合肥市肥東縣開設手術室進行取卵胚胎移植，同時以13萬元（約14萬港元）價格售賣出生證明。知情人士透露，張某有多個戶籍身份，其任職亳州市某局副支隊長的親戚有參與非法代孕活動且入股其公司。張某曾稱，供卵者可按學歷、顏值、血型、身高等修件為客戶度身訂造，年齡介乎18歲至25歲；代孕母則介乎25歲至35歲，身體健康且有順產史。

消息傳出後，肥東縣衞健委會同公安、市場監管等部門到場調查核實相關情況，依法查扣有關設備器具，並傳喚該公司負責人。合肥亳州聯合調查組周日發通報提到，正在核查網上反映的公職人員違紀違法線索，無論涉及到誰，一經查實將依法依紀依規嚴肅處理、絕不姑息。