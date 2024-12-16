多人因經濟困難投敵換錢　涉密單位員工判囚2年3個月

國家安全部周一（16日）公布，國安機關近期陸續破獲多宗涉案人員主動投靠境外間諜情報機關危害國家安全案件。當中有離職涉密單位下屬企業員工，因經濟困難投靠境外間諜情報機關，提供其原先參與的某涉密項目情況，最終落網。另有涉密單位工作人員更因為境外竊取國家秘密罪被判處有期徒刑2年3個月，剝奪政治權利1年。

某涉密單位下屬企業聘用人員鐘某離職後自主創業，因創辦公司出現商業糾紛，被法院列為失信被執行人，銀行帳戶被凍結。鐘某為緩解經濟壓力，登錄某境外間諜情報機關官網投靠，謊稱自己是涉密單位領導，希望與境外間諜情報機關合作。該境外間諜情報機關隨即與鐘某建立聯繫，了解其個人訊息，並要求其提供涉密單位情況。國安機關偵查並獲取鐘某違法活動證據，在其準備與境外間諜情報機關人員接頭前將其抓獲。

另一涉密單位工作人員戚某在職期間，利用參與單位涉密項目之機，通過複製、拍攝等方式私自留存大量涉密資料。戚某之後因個人理財失誤嚴重虧損，萌生賣情報換錢的想法，登錄某境外間諜情報機關官網投靠，甚至將單位涉密資料原件帶回家拍攝傳遞。國安機關及時發現其所持資料包含多份秘密級國家秘密，戚某最終罪成判囚。此外，無業人員宋某亦因經濟困難圖投敵換錢，網搜下載某科研單位資料，向境外間諜情報機關謊稱自己是科研工作者，有重要科研技術資料。宋某準備的資料雖不涉及國家秘密，但其主動投靠行為已觸犯反間諜法，被處以行政處罰。