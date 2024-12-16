打擊灣仔酒吧盜碌信用詐騙拘15人　包括東主及女假難民

為打擊灣仔酒吧區發生的串謀詐騙案件及無牌酒吧，執法部門上周五(13日)至昨日(15日)，連同衞生署控煙辦舉行「星雲」大規模以情報為主導的拘捕及查牌行動，突擊搜查酒吧、住所及商業大廈等地點，以涉嫌「串謀詐騙」、「無牌賣酒」及「在無牌賣酒場所飲酒」等罪，拘捕6男9女共15人(21至48歲)，涉款約8.4萬港元。疑犯包括4男2女本地人、1名尼泊爾男子、1名持「行街紙」印尼女子、1男6女菲律賓籍，其中1名菲女持「行街紙」，各人已獲准保釋候查，須於2025年1月上旬報到。

執法部門近日接獲多名人士報案，指其在灣仔一酒吧消遣後，發現信用卡被人盜用。經深入調查和翻查大量閉路電視錄影後，成功鎖定目標身份，並以涉嫌「串謀詐騙」，拘捕9名非華裔男女。經調查後，揭發該酒吧東主及職員與活躍區內酒吧的非華裔女子串通，並提供佣金詐騙酒客。

犯案手法是，該些非華裔女子在街上兜搭已經醉酒的酒客，並將其帶往由團夥操控的酒吧，趁機盜用其信用卡進行大量大額交易，但有關酒吧卻從未提供任何商品或酒類。最後該些非華裔女子把信用卡擺回酒客的銀包內，企圖延遲被事主發現及作出及時報案，以增加報法部門調查難度。行動中，偵破3宗同類詐騙案件，損失金額約8萬港元，檢獲酒吧的信用卡機相關損失的帳單。

另外，情報顯示灣仔區內有一間由黑幫操控的無牌酒吧及水煙館，以新潮裝潢及多樣化水煙口味和不同酒類吸引年輕人到場消遣。為逃避執法部門偵查及搜查，有關處所大門安置了電子密碼鎖，顧客需熟人介紹才可進入。本周日警員喬裝顧客潛入上址搜證，同日展開行動拘捕4男2女共6人(21至35歲)，當中一名男子涉嫌「管理無牌賣酒場所」，餘下5人則涉嫌「在無牌賣酒場所飲酒」被捕。

警員同時發出6張「針對於禁止吸煙區吸煙」的定額罰款通知書，起出160支酒、220支吸食水煙的工具、及4千港元犯罪得益現金。此外，執法部門與控煙辦也突擊巡查多個酒類牌照場所，發出7張「針對於禁止吸煙區吸煙」的定額罰款告票。

據了解，被詐騙受害人為外籍遊客，最高一宗損失約4萬港元，案發10月底至12月初，被捕非法華裔女子包括菲律賓、印尼及尼泊爾。信用卡所碌的款項會落入酒吧東主手中，以拆帳方式將現金交給該些女騙徒，至於金額有多少待查。在盜竊信用卡犯案後，相關閉路電視錄影亦會洗掉，增加調查難度。