深圳豪宅爆炸事故女死者未下葬　家屬拒絕驗屍

廣東省深圳市深圳灣悅府二期一高層單位上周三（11日）發生爆炸，造成1死。內媒周一（16日）報道，家屬希望死者能盡快火化並安葬，有關部門則欲驗屍以查清死因，雙方陷入僵局。雖然事故仍在調查中，但不少業主認為物業管理對此事有不可推卸的責任。報道提到，大廈大部分居民疑擔心後續影響，已搬去其他地方暫住。

據報道，爆炸起火點位於大廈28樓C單位附近，死者則是29樓C單位一名女住戶。家屬稱，死者於當日下午2時45分曾求救稱被東西壓住，家屬隨後聯絡物業管理派人處理，但打不開房門。據內媒了解，家屬想有關部門給死者發出一份無責任證明書，然後進行遺體告別儀式並火化。對於有關部門欲驗屍，家屬認為是對死者的二次傷害，因而拒絕。

有律師指出，無責任證明是公安部門開出的死亡證明，證明死者是他殺還是自殺。由於死者屬非正常死亡，殯儀館要見到公安機關開出的死亡證明才能將死者火化。至於驗屍則分為現場屍體現勘驗、屍表檢驗和屍體解剖三個步驟，律師稱並非所有驗屍都需解剖才能查明死因。現在有些地方公安機關試行「虛擬解剖」，即在盡量不破壞屍體的情況下，利用科技手段為判斷死因和死亡方式提供依據和方向。