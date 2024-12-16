華核電在運在建規模居首　閩粵聯網輸電量破100億千瓦時

內媒周日（15日）報道，國家能源局最新統計數據顯示，目前中國核電在運在建規模升至世界第一。另截至周日，閩粵聯網工程累計輸送電量逾100億千瓦時，其中福建輸送廣東電量約60億千瓦時，廣東輸送福建電量約40億千瓦時，提升兩省電網保供能力，輸送總電量相當於270多萬戶家庭一年的用電量。

國家能源局黨組書記、局長王宏志在周日舉行的2025年全國能源工作會議上表示，今年江蘇徐圩等5個項目的11台機組獲得核准，全國在運和核准在建核電機組達102台，裝機1.13億千瓦，中國成為世界第一核電大國。明年中國將核准開工一批條件成熟的沿海核電項目，推進在建核電工程建設，建成「國和一號」示範工程等機組。到明年底，在運核電裝機將達到6,500萬千瓦。

另外，前年9月30日竣工投產的閩粵聯網工程，輸送容量最高達200萬千瓦。國網福建省電力有限公司調控中心調度計劃處處長余秀月指出，今年迎峰度夏期間，閩粵聯網工程在南方持續性高溫天氣下雙向互濟送電，互送總電量為19.5億千瓦時，緩解了兩地夏季負荷高峰期的供電壓力。