政府擬引入智能投票箱　議員斥無謂　質疑電子系統可靠性

過往多場選舉出現甩轆事故，政府計劃明年第一季向立法會提交《完善選舉安排（綜合修訂）條例草案》，例如引入智能投票箱及把使用點票機點票延伸至立法會功能界別及地方選區選舉。有議員指政府有否吸取之前的教訓，避免選舉引入資訊科技和智能技術，會出現甩轆情況，另有議員更批評引入智能化投票無謂及或有反效果。

議員陳永光關注過去選舉曾出現電子系統問題，質疑當局如何確保資訊科技可靠性，而利用智能投票箱，會否影響投票保密性。

社福界議員狄志遠批評借智能化投票無謂，特別關注智能投票箱的使用會可能有反效果，指投票更準確應採取公眾教育，認為投白票或劃花選票是選民的決定，若果智能投票箱檢測選票情況，等於變相干預選舉。

另一議員鄧飛關注若智能投票箱檢測到問題選票，會令無心之失的投票人感到尷尬，認為要小心設計流程。但他又指選舉電子化出現甩轆機會好微，但政府仍要做多些測試，而當香港境內實施電子化投票，當局有何措施方便內地居住的選民；議員馬逢國就要求當局交代下次選舉開支所涉的金額。

當局指上次區議會選舉的電子選民登記冊出事故，政府已按調查報告的建議，作出多重措施以確保方法以保障不會出問題，又指擬引入智能投票箱是進一步保障選舉權，過去立法會選舉和區議會選舉的地區三會界別，都使用過有關檢測功能，認為成效顯著，政府目的是減少選民因填畫錯誤導致選票無效，而非找出故意投廢票的情況，投票過程不需出示身份證，亦沒有閉路電視，不會識別相關選民身份。

當局又指會與選管會協商，加強私隱專員公署和資訊科技辦公室的協作和跨部門測試，務求下次選舉安全有序。