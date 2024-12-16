熊貓雕塑認捐共籌得51萬元　Panda go大軍周末海洋公園登場

《PANDA GO！香港遊》主辦機構於今日(16日)早上11時起推出「PANDA GO！我要做飼養員」，於48小時內供「熊貓迷」認捐其中1,000隻供展出的大熊貓雕塑，成為大熊貓的「奶爸奶媽」！據主辦機構公布，短短1個多小時內，已獲全部認捐完畢，共籌得51.8萬港元，並將在不扣除成本下，全數捐贈予海洋公園，用以支持大熊貓保育工作。

主辦機構創意品牌AllRightsReserved指，「PANDA GO我要做飼養員」計劃反應熱烈，活動較原定的48小時提早圓滿結束！今次計劃共籌得善款518,300港元，連同上週PANDA GO特別版(慈善拍賣)，兩個計劃一共籌得善款923,700港元。該機構指，成功認捐人士會收到確認電郵，並須在12月26日指定時間往中山公園抱熊貓雕塑回家 。

而《PANDA GO！香港遊》繼在昂坪市集展出後還有最後兩場公眾展覽，包括本周六至下周日(21日至22日)在海洋公園舉行的第三站展覽，以及12月25至26日在中山紀念公園舉辦的物四站展覽。