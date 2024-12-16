上海副市長率團抵台出席論壇　陸媒未獲准隨行

上海-台北雙城論壇周二（17日）將於台北舉行，由上海市副市長華源率領的訪問團，周一（16日）中午抵台，台北市副市長林奕華、觀傳局長王秋冬等人到場迎接。步入台北松山機場接機大廳後面對現場媒體提問，華源未回應即上車離開。

前往機場接機的除了林奕華、王秋冬外，還有先行赴台的上海市台辦副主任李驍東。各人離開機場後隨即登上預先準備好的車輛，前往下榻的台北晶華酒店。獨派與統派團體均有派人到場，雙方距離華源的行走路線有一段距離，未發生衝突，警方在現場部署約85名警力防範。上海訪問團周一將到訪廣慈博愛園區，其後赴圓山飯店出席由台北市長蔣萬安安排的晚宴，回程時乘坐觀光巴士欣賞台北街頭夜景。雙城論壇周二上午於晶華酒店舉行，上海訪問團下午將到台北大巨蛋參觀，傍晚離台返滬。

針對外界質疑台政府限制大陸官員及媒體赴台參加雙城論壇，台陸委會周一表示，若台辦主任要求赴台，需與陸委會或海基會會面溝通，但本次上海市台辦拒絕。對於政府未核准陸媒赴台，台政府認為與論壇舉辦的關聯性及必要性不高，目前已有8間陸媒共12名駐點記者，可充分採訪。陸委會又稱，大陸所有媒體都是黨的宣傳單位，不涉新聞自由；並強調當前兩岸形勢嚴峻，大陸持續對台文攻武嚇，台政府仍釋放最大善意積極促成雙城論壇順利舉辦。