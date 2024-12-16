消防處近期巡逾千幢較高風險舊樓　發8千多張火警危險通知書

消防處今日(16日)表示，因應佐敦華豐大廈4月發生大火作出特別執法行動，截至上月底，已對約1,000幢火警風險較高的舊式商住樓宇、進行約8,200次主動巡查，以油尖旺、深水埗、東區及中西區的樓宇最多，佔總數超過一半，共發出超過8,500張「消除火警危險通知書」，超過九成已到期的通知書已遵辦，火警危險再次出現的比率低至0.1%，處方形容是極低。

處方表示，要發出消除風險通知書的個案，近70%涉及防煙門被楔開、防煙門損壞，以及雜物阻塞阻塞逃生途徑，大多涉及三無大廈和多樓梯的樓宇。

至於到期而未遵辦「通知書」的個案，處方已檢控超過350宗，其中涉及防煙門違規的個案佔超過八成，在已定罪個案中，有18個業主或立案法團因未能遵辦通知書的規定而被檢控，涉及16幢樓宇，共罰款超過14萬港元。

其中一宗個案涉及大廈內有多道防煙門被楔開，向業主立案法團發出超過20張傳票、罰款超過3.3萬港元。署理副消防總長黃旭平認為，反映不代表樓宇有法團就等於有良好管理，處方未來亦會成立「樓宇改善特別職務隊」，繼續主動巡查高風險的樓宇。